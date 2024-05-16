Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı atama kararı Resmi Gazete'de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 08:07
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı atama kararı Resmi Gazete'de
Abone Ol google-news

ANKARA (AA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.

 

 


yargıtay haberleri Muhsin Şentürk haberleri Resmi Gazete haberleri

İlgili Haberler

Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek

Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den Anıtkabir'e ziyaret

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den Anıtkabir'e ziyaret
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tugay: Katlı Otoparkı en kısa zamanda yıkmak zorundayız

Tugay: Katlı Otoparkı en kısa zamanda yıkmak zorundayız
Topkapı Sarayı’nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor

Topkapı Sarayı’nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor
Mehmet Şimşek tarih verdi: 'Enflasyon zirveyi görecek'

Mehmet Şimşek tarih verdi: 'Enflasyon zirveyi görecek'
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!
Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!

Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!
‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor

‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor
Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'

Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'
Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek