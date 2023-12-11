Atanamayan uzman çavuşlar haklarını istiyor: ‘Mağduriyet yaşıyoruz’

Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:19

Güncelleme: 11.12.2023 - 12:19

2016 öncesinde uzman çavuşluk kadrosunda 2 yıl hizmet veren uzman çavuşların diğer devlet kadrolarına geçebilmeleri mümkünken 2016 yılı değişikliği sonrası bu süre 7 yıla çıkarıldı. Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, hak kaybı yaşadıklarını dile getirerek, atama çağrısında bulundu.

Atanamayan Uzmanlar Derneği, atama talebinde bulunarak, “Uzman Çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan atamaları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrası ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrasında: ‘Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir’ denilmektedir. Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş Memur Kadrolarına atanma hakkına sahiptirler. 2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya mutakiben bırakmak zorunda kalan Uzman Çavuşlarda hak kaybına uğramıştır” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, “Ayrımcılık gözetmeksizin devlet eliyle genel atama talep ediyoruz. Ben 14 yıl TSK’da görev yaptım. Bir fiil Güneydoğu'da göre yaptım. Şu anda aktif görev yapan uzman çavuşların özlük haklarının kısıtlı olmasından kaynaklı mecburi olarak bırakmak zorunda kaldık. Yüksekova'da göre yaptım 5 yıl. Batıya atamam çıktı. Bir baktım birliğimiz Suriye'de, tekrar çantamı alarak Suriye'ye gitmek zorunda kaldım. Ailevi sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldık.” dedi.

"SİYASİLERLE GÖRÜŞTÜK"

Siyasi partilerle görüştüklerini dile getiren Gündeşli, “Şu anda bu mağduriyeti bilmeyen yok" dedi. Gündeşli, "AFAD’a da gittim. Türkiye genelde 7 bin 300 tane personeli var. Türkiye genelinde 4 katı bir personel alınacağı söyleniyor. Biz bütün kursları almış profesyonel insanlarız. Büyük bir deprem yaşadık. Buralarda görevlendirilebiliriz, İçişleri Bakanlığı’nda görevlendirilebiliriz” dedi.

"ARAŞTIRILSIN"

Gündeşli sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Kötü niyetli insanlar 700 bin- 800 bin liraya kadro satımı yapıyor. Çoğu arkadaşımıza bunun teklifi de yapılmış. Bu şekilde girenlerin araştırılmasını da istiyoruz. Mesela bir kamu kurumuna başvuru yapıyorsun, açıktan atama hakkın olduğundan kaynaklı. ‘Boş kadro yok’ diyorlar ama 2 gün sonra bakıyorsun 5 tane adam alınmış”