Atanan Kılıçdaroğlu yönetiminin, Erdoğan’ın adaylığının önünü açma ihtimali konuşuluyor: Yeni anayasa için referanduma gerek kalmayabilir

Mahkemenin CHP’de mutlak butlan kararından sonra ortaya çıkan siyasi sürecin anayasa tartışmalarından bağımsız düşünülemeyeceği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı dördüncü kez aday yapacak anayasa düzenlemesinin referanduma gerek kalmadan direkt Meclis’ten geçme ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

CHP’ye mahkeme tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’nun atanmasıyla parti içindeki iki kanadın birbirlerine yönelik hamleleri sürerken yakın zamanda tekrar gündeme gelecek yeni anayasa tartışması da masada tutuluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı “terörsüz Türkiye” süreci ve “bir Kürt bir Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı” fikri de bu bağlamda tartışılıyor. Kamuoyu “evet” demez terörist elebaşısı Öcalan’ın süreçte öne çıkarılması, uzun yıllardır çözülemeyen ekonomik kriz gibi nedenlerle anayasa için yapılacak olası bir referandumda halkın “evet” demeyeceği, bu nedenle Meclis’te sonuç alınmaya çalışılacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda AKP’nin transferlere de devam edeceği dile getiriliyor.

DÖRDÜNCÜ KEZ SEÇİLEBİLİR

Meclis’te 360 milletvekilinin oyu ile referandumlu, 400 vekilin oyu ile referanduma gerek kalmadan anayasa değişikliği yapılabiliyor. AKP, MHP, DEM ve Kılıçdaroğlu’na destek veren milletvekilleri ile yeter sayıya ulaşma riski olduğu ve Erdoğan’ın dördüncü kez seçilmesinin önünün açılabileceğine dikkat çekiliyor. Mevcut duruma göre AKP 275, MHP 46, HÜDAPAR 4, çözüm sürecinde iktidarla birlikte hareket eden DEM Parti 56, DBP’nin de 2 sandalyesi bulunuyor. Bu partilerin tam desteği olur ve buna Kılıçdaroğlu ile hareket eden 17 milletvekilinin “evet” demesi durumunda referandumsuz anayasa değişikliği yapılabileceği tehlikesi vurgulanıyor. CHP’li 111 milletvekilinin kurultay çağrısı göz önüne alınarak Kılıçdaroğlu’nun yanında en çok 27 milletvekili olduğuna dikkat çekiliyor.