Atanmış rektörden seçilmiş rektöre yasak

17 Ekim 2021 Pazar, 00:55

Eski İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in dün üniversiteye girişi yasaklandı. Güvenlik görevlisi, otomobiliyle okula girişine izin verilmeyen eski rektöre,“Rektörlükten talimat var” dedi.

Avrupa Kadın Rektörler Derneği’nin ilk başkanı olan Sağlamer, “Ben girerim oğlum” diyerek otomobilinden kendisine getirilen çantayı alarak üniversiteye girdi. Gazetemize açıklama yapan Sağlamer, “Rektörlük nedense İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın yönetim kurulu üyesi, kurucu temsilcisi olarak benim, murahhas aza Lerzan Özkale’nin ve Genel Müdür Nevzat Özkök’ün kampusa girişimizi yasaklamış. Güvenlik Müdürünü dönemimde işe almıştık. Kendisi olanlardan o kadar üzgündü ki ben de onun çaresizliğine üzüldüm. Değerlerimizi korumaya çalışmaktan vazgeçeceğimi sanıyorlar. Ne büyük yanılgı’’ dedi.

