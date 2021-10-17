Atanmış rektörden seçilmiş rektöre yasak
Eski İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, dün hukuksuz bir şekilde üniversiteye alınmadı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlamer, ’’Değerlerimizi korumaya çalışmaktan vazgeçeceğimi sanıyorlar. Ne büyük yanılgı’’ dedi.
Eski İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in dün üniversiteye girişi yasaklandı. Güvenlik görevlisi, otomobiliyle okula girişine izin verilmeyen eski rektöre,“Rektörlükten talimat var” dedi.
Avrupa Kadın Rektörler
Derneği’nin ilk başkanı olan Sağlamer, “Ben
girerim oğlum” diyerek otomobilinden kendisine getirilen çantayı alarak üniversiteye girdi. Gazetemize açıklama yapan Sağlamer, “Rektörlük nedense İTÜ Geliştirme
Vakfı Okulları’nın yönetim kurulu üyesi, kurucu temsilcisi olarak benim, murahhas aza
Lerzan Özkale’nin ve Genel Müdür Nevzat
Özkök’ün kampusa girişimizi yasaklamış.
Güvenlik Müdürünü dönemimde işe almıştık. Kendisi olanlardan o kadar üzgündü ki
ben de onun çaresizliğine üzüldüm. Değerlerimizi korumaya çalışmaktan vazgeçeceğimi sanıyorlar. Ne büyük yanılgı’’ dedi.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: AKP dipte!
- İdlib’te TSK’ye saldırı
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- Alevi öğretmene korkunç saldırı
- Gölge CIA Stratfor’dan çarpıcı seçim analizi
- CHP'li Başarır'dan Soylu'ya çok sert tepki
- Kağıt işçisi, telefon fiyatının sorulmasına isyan etti
- Pfizer ve BioNTech’ten yeni hamle
- 'Yeliz' benzin kuyruğunu yanlış anladı
- Drogba'dan çarpıcı Fenerbahçe itirafı!