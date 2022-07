Ataol Behramoğlu, Aydın Üniversitesi'ndeki işinden ayrıldı: 'Yok oluşa sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar'

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:14

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde uzun süredir akademisyen olarak görev yapan ve işinden ayrılan gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, yaşadığı süreci ve Aydın Üniversitesi ile olan bağını Cumhuriyet TV'ye anlattı.

'IŞİD KAFALI ÇEVRELERCE...'

Genel olarak hayvan kesiminin hiçbir şekline gönlünün razı olmadığını belirten Behramoğlu, Aydın Üniversitesi'ne karşı saygısını asla kaybetmeyeceğini söyledi.

Bir televizyon konuşmasında, yazdığı bir şiirden konunun açıldığını ve sunucunun da dörtlüğünü okumasından sonra kendi fikrini belirttiğini söyleyen Behramoğlu, "Bebek bakışlı kuzu çağrışımını, kaygılarımı ve üzüntülerimi söyledim. Hayvanları yatırıp kıtır kıtır kesmenin doğru olmadığını dedim. Televizyonda söylediklerim nedeniyle IŞİD kafalı çevrelerce yapılan saldırılarla üniversiteden ayrılışım aynı zamanda değil" ifadelerini kullandı.

'HER AN AYDINLAR İÇERİ ATILABİLİR'

Üniversite yönetimine bir baskı gelmiş olabileceğini de anlatan Behramoğlu, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Başka akademisyenler de ayrıldı. Bu benim kendi arzumla olmadı. Mayıs ayı ortalarında bir toplantıda, iki yeni kitabımla ilgili konuşurken bugünkü siyasal yönetimle ilgili ağır eleştiriler yaptım. Kimi tweet'lerim de iktidarı rahatsız ediyor olabilir, etsin de zaten. Üniversite yönetimine bir baskı gelmiş olabilir. Her kurum kendisini korumak ihtiyacında. Ben Aydın Üniversitesi'ne karşı saygımı kaybetmem. Yerleşik bir demokrasi yok. Her an bütün gazeteler kapatılabilir, aydınlar içeri atılabilir. Yok oluşa sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yazıklar olsun bu iktidara ve oy vermeye devam edenlere."