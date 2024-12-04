Atar damarı parçalandı... Bursa'da iş cinayeti: Ahşap parçası bacağına saplanan 60 yaşındaki işçi öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda makineden fırlayan ahşap parçası, 60 yaşındaki işçinin bacağına saplandı. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Atar damarı parçalandı... Bursa'da iş cinayeti: Ahşap parçası bacağına saplanan 60 yaşındaki işçi öldü
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 11:56

Bursa’nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında, kesim makinesinden fırlayan ahşap parçasının bacağına saplanıp, atar damarını parçaladığı Mahmut Harbi (60) hayatını kaybetti.

Feci olay saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31’inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi.

SOL BACAĞINA SAPLANDI

Mahmut Harbi, makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada fırlayan ahşap parçası sol bacağına saplandı.

Atar damarı parçalanan Harbi ağır yaralandı, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Mahmut Harbi yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Harbi, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #iş cinayeti

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