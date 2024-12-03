Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem! Bursa Mudanya sallandı...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Bursa, Mudanya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem! Bursa Mudanya sallandı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi açıkları, Bursa Mudanya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


Etiketler: #AFAD son depremler #deprem #marmara denizi #Bursa

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