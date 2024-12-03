Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem! Bursa Mudanya sallandı...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Bursa, Mudanya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi açıkları, Bursa Mudanya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2024-12-03
Saat:14:12:59 TSİ
Enlem:40.39167 N
Boylam:28.65333 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/Gcrdz6aVcw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #AFAD son depremler #deprem #marmara denizi #Bursa
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