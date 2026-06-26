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'Atariciler' ile 'Kurşunlar' suç örgütlerine operasyon: 79 şüpheli yakalandı

'Atariciler' ile 'Kurşunlar' suç örgütlerine operasyon: 79 şüpheli yakalandı

26.06.2026 15:51:00
Güncellenme:
ANKA
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'Atariciler' ile 'Kurşunlar' suç örgütlerine operasyon: 79 şüpheli yakalandı

Adana’da “Atariciler” ve “ Kurşunlar” isimli silahlı suç örgütlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlara 79 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Atariciler" ve "Kurşunlar" isimli silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını S.T.’nin yaptığı “Atariciler” ve yine elebaşılığını M.R.A.'nın yaptığı “Kurşunlar” örgütünün; "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsayan 11 ayrı olaya karıştığı belirlendi.

KOM ekiplerinin belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonlarda iki farklı suç örgütü üyesi 79 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 adet uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 1’i otomatik 11 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 482 mermi ele geçirildi.

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