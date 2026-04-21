Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in emniyet ifadesi ortaya çıktı: 'Burada cezalandırılan sadece ben değilim...'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gece yarısı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAYI REDDETTİ

Adıgüzel’in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Adıgüzel’e ilk önce “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” diye soruldu. Adıgüzel, “Ben herhangi bir suç işlemediğim veya herhangi bir örgüte mensup olmadığım için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” dedi.

İkamet ettiği ev adresinin dışında adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmadığını aktaran Adıgüzel, adına kayıtlı olmayıp kullanımında olan herhangi bir mal varlığı olmadığını da ifade etti.

“ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEKİ HİÇBİR PROJE İLE ÖZEL OLARAK İLGİLENMEM”

Ataşehir’de bulunan Göztepe Memorial Hastanesi A ve B blok taşınmazlarının kendisine sorulması üzerine Adıgüzel şu yanıtı verdi:

“Benden önceki dönemde yapımına başlanan bir projedir. Ben Ataşehir Belediyesi’ndeki hiçbir proje ile özel olarak ilgilenmem. Arkadaşlarım bana sorduğunda ya da projelerle ilgili soru geldiğinde hukuka uygun ve kamu menfaatini, kendilerini, kendilerini ve bizleri koruyacak şekilde karar vermelerini isterim. Bunun dışında hiçbir telkinim olmaz. Almış olduğum görevler ve devlet terbiyesi, her işin hukukuna uygun olarak düzenlenmesi yönündedir. Sadece bu proje için değil, diğer tüm projeler için şartları sağlayıp, projeye uymaları halinde arkadaşlarımdan yardımcı olmalarını isterim. Bu proje benim başkanlığımdan önce ruhsatlandırılmıştır. Başkan olarak benim hiçbir dahlim yoktur.”

“RÜŞVET ALAN BİR ÇALIŞMA ARKADAŞIMIN YANIMDA YERİ OLAMAZ”

Adıgüzel’e, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda “tanık” olarak ifadesi alınan Tolgahan Erdoğan’ın “yardımcısı ve özel kalemi üzerinden rüşvet çarkı kurduğu” iddiaları da soruldu.

“Bu şahsın bütün siyasi ve ticari hayatı gelgitlerle doludur” diyen Adıgüzel, “Sayın savcılık küçük bir inceleme yaparak bu kişinin tek görevinin CHP Belediye Başkanlarına iftira atmak olduğunu kolayca anlayabilirdi. Şahsın beyanları tamamen asılsızdır. Şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma yöneltilen iftiraları kurgudan ibarettir. Herhangi bir rüşvet pazarlığı söz konusu değildir. Şeffaf ve kamucu belediyeciliğe inanıyorum. Rüşvet alan bir çalışma arkadaşımın benim yanımda yeri olamaz” ifadelerini kullandı.

“İDDİALAR KURGU VE İFTİRADAN İBARET”

Adıgüzel, Hümeyra Ökçü’nün Emniyet ifadesinde öne sürdüğü “iskan vermek için istenen rüşvet paralarının yardımcısı üzerinden kendisine verildiği” yönündeki iddialara ilişkin, “Ben bu proje ile ilgili kimseyle muhatap olmadı. Ben göreve gelmeden önce yapımına başlanmış bir projeydi. Kimseden bir talebim olmadı. Bu iddialar kurgu ve iftiradan ibarettir. Ne ben ne de yanımda görevli arkadaşlar kimseden para talebinde bulunmamış, bu şekilde bir para almamıştır. Mimarı ile arasında yaşanan maddi olaylara bizi dahil etmektedir. Kendi aralarındaki ihtilaftır” diye ekledi.

HARÇ, ÇEKLER VE FİŞLER SORULDU

Adıgüzel, ifadesi alınması sırasında kendisine gösterilen çeklerin muhasebesel işlemler olduğunu, bilgi sahibi olmadığını söyledi. Kendisine gösterilen harçlara ilişkin ise “Bana harcın fazla alındığına yönelik gelen bir bilgi yoktur. Fazla yatırılan bir harç varsa ilgili kurumlardan iade talebinde bulunulabilir” dedi.

Kendisine, Mesut Bayram’ın emniyette verdiği ifadede dile getirdiği “taşınmazın yapı denetim seviyesinin yüzde 90 seviyesinden yüzde 60 seviyesine düşürüldüğü” iddiası da sorulan Onursal Adıgüzel, bu tip teknik işlemler hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.

Adıgüzel, “Hümeyra Ökcün’e sahte harç belgesi düzenlendiği” iddiasına ilişkin, “Bana 9 Nisan olarak hatırladığım tarihte akşam saatlerinde telefonumda kayıtlı olmayan bir numaradan WhatsApp mesajı geldi. Bir fotoğraf gönderilerek sahte bir iskan harcından bahsedilmekteydi. Ben dönüş yapmadım. Bu durumu başkan yardımcım Birkan Birol’a sordum. O da taslak bir çalışma olarak verilmiş olabileceğini, resmi harç için böyle bir çıktının olamayacağını söyledi. Kendisi de bu duruma anlam veremedi. Belgenin kim tarafından düzenlendiği hakkında bilgim olmadı. Belgenin araştırılması talimatını verdim ancak belge ile ilgili bir sorun olmadığı yönünde dönüş yapıldı” karşılığı verdi.

“KİMSEDEN HUKUK DIŞI HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNULMADI”

Hümeyra Öncün’ün evinde yapılan aramada ele geçirilen tahakkuk fişlerinde, ifadeleriyle örtüşür nitelikte belgeye fiziki müdahale edilerek içerik üzerinde değişiklik yapıldığının değerlendirildiği söylenen Adıgüzel, “Fişler hakkında bilgim yoktur. Fişlerde de kimlik bilgilerinin farklı olduğu zaten görülmektedir. Bu da belgelerin taslak için oluşturulmuş olabileceği düşüncesini uyandırmaktadır. Bu fişlerin kim tarafından düzenlendiği veya kimden temin edildiğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, “Ökcün’den gerekli belgelere sahip olmasına karşın tekrar para istendiği” iddiasına ilişkin, “Bu proje ile ilgili kimseden hukuk dışı herhangi bir talepte bulunulmamıştır” dedi.

Adıgüzel, “Öncü’den belediye çalışanlarına telefon ve tablet alınmasının istendiği” iddiasına dair, “Konunun benimle hiçbir alakası yoktur. İlk defa duyuyorum. Telefon veya tabletleri kullandığı tespit edilen şahısların hiçbiri başkanlık katında çalışmamaktadır. Benim de bundan bilgim olmamıştır” açıklamasında bulundu.

“DAYISININ YERİNE SEÇİLMEMDEN DOLAYI BANA HUSUMET GÜDÜYOR OLABİLİR”

Özkan Kınalı’nın “ruhsat vermek için konteyner bağışı istediler” iddiası da sorulan Adıgüzel, şu yanıtı verdi:

“Özkan Kınalı benden önceki belediye başkanı Battal İlgezdi’nin yeğenidir. Ataşehir’de bir inşaat yaptığını şimdi öğrendim. Dayısının yerine benim gelmemden dolayı bana husumet güdüyor olabilir. Mehmet Karaköse’yi de tanırım. Kendisi de Battal İlgezdi’nin en yakın arkadaşıdır. Kendisinden kesinlikle bir talebim olmamıştır. Belediye tarafından bu şahıslardan konteyner talebi olduğuna dair bilgim yoktur.”

“PARA TRANSFERLERİNDE HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Adıgüzel’e, eşi ve anne-babası arasındaki para alışverişi de soruldu. Adıgüzel, “Akrabalık ilişkisinden dolayı aramızda para alışverişi olmuştur. Bunun dışında bir durum söz konusu değildir. Para transferlerinin büyük bir kısmı başkanlığım öncesidir. Miktarlara bakınca küçük olduğu görülecektir. Bu da hayatın olağan akışına uygundur. Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir” dedi.

“GÖZALTINA ALINMASAYDIM ATAŞEHİR’İN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİNİ AÇACAKTIM”

Adıgüzel, emniyette verdiği ifadeyi şöyle tamamladı:

“3. kişiler tarafından ortaya atılan, gerçek olmayan iddialarla gecenin bir vakti gözaltına alındım. Bu süreci bütün olarak değerlendirdiğimde kişilerin ticari ve siyasi hırslarının hedefi oldum. Gözaltına alınmasaydım pazartesi günü Ataşehir’in en büyük kütüphanesini açacaktım. 22 Nisan’da dev bir spor salonu ve sosyal tesis açılışı yapacaktım. Burada cezalandırılan sadece ben değilim, aynı zamanda Ataşehir halkıdır. Üzerime atılılan iftira ve suçlamaların tamamını reddediyorum. Herhangi bir suç işlemedim, bu yönde bir eylemde bulunmadım.”