Ataşehir D-100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir, D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 07:10
Ataşehir D-100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
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D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde, feci kaza saat 02.00 sıralarında Kadıköy istikametinde ilerleyen ve sürücüsü açıklanmayan 34 DAY 158 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sağ şeritte giden 34 BOH 842 plakalı motosiklete çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin çarptığı motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alınarak İçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 


Adli Tıp Kurumu Ataşehir motosiklet

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