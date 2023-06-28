Ataşehir'de 5 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Ataşehir’de bayram sabahının ilk saatlerinde 5 katlı suit binanın teras katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, binada hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 08:47
Ataşehir'de 5 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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Yangın, saat 07.00 sıralarında Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi Sinemacılar Sokak’ta 5 katlı süit binanın teras katında çıktı.

Dumanları gören mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü.

Yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Öte yandan binada maddi hasar oluştu.


Kurban Bayramı Ataşehir Yangın

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