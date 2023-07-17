Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi: Camları söktü, duvarları kırdı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:20

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:17

Ataşehir’de geçtiğimiz yıllarda bir otelde işletme sahipleriyle bina sahibi arasında tartışma çıkmış, mülk sahibi yurttaş oteli satırla basarak tehditler savurmuştu. Olaylı otelde yeni bir kriz daha yaşandı.

İddiaya göre, 3 yıl önce Şefik Y. isimli şahıs, bina sahibi Suat Çalışır’ın yanına gelerek 6 katlı yapıyı, yurtdışından gelen hasta yakınlarının konaklayacağı bir otele çevireceğini söyleyerek kiraladı.

Aradan geçen 3 yılın ardından binayı kiralayan şahıslar yapıyı, yurtdışından gelen hasta yakınlarının hizmetine sunmak yerine farklı işlerde kullanmaya başlayınca çevre esnafından şikâyetler gelmeye başladı. Yaşanan olay üzerine bina sahibi Suat Çalışır, Şefik Y.’den binayı boşaltmasını isteyerek tahliye davası açtı. Bina mahkeme kararıyla boşaltıldı.

CAMLARI SÖKTÜ, DUVARLARI KIRDI

Mahkeme kararıyla birlikte işletmeyi boşaltan şahıslar, bina içerisindeki dairelere zarar verdi. Tahliye işlemi sonrası binaya gelen mülk sahipleri kapıların kırıldığını, duvar ve tavanlara zarar verildiğini, camların söküldüğünü gördü. Olay sonrası 2 milyon liralık maddi hasar oluştu. Bina sahibi Suat Çalışır, son 1 yılın kirasını da alamadığını belirterek eski kiracılarının su ve elektriği de kaçak kullandığını iddia etti.

Yaşanan olay sonrası konuşan bina sahibi Çalışır’ın oğlu Baran Çalışır, “Bu binayı yurtdışından gelen hasta yakınlarının konaklayacağı bir otel olarak kiraladılar, şikâyet üzerine buraya geldiğimizde burada ahlak dışı işler yapıldığını gördük. Yasal yollara başvurarak binayı tahliye ettirdik. 1 yıllık kira ödemesini de alamadık. Ayrıca bu süreçte kaçak elektrik ve su kullanmışlar. Parasını biz ödemek zorunda kaldık. Bina içerisindeki odalara kasten zarar verilmiş. Kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Dönüş alamıyoruz. Yaklaşık 2 milyon lira civarında bir zararımız var" dedi.