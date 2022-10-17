Ataşehir ve Güngören'de ilaç kaçakçılarına operasyon

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla ilaç getiren şüphelilere operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON 116 BİN 90 LİRA

Ataşehir ve Güngören'de 2 buçuk ay boyunca iki işyerini takibe alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında cinsel güç artırıcı ilaç ve botoks ilaçlarınında bulunduğu piyasa değeri 9 milyon 116 bin 90 lira olan, 100 bin 695 ilaç ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.