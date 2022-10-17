Ataşehir ve Güngören'de ilaç kaçakçılarına operasyon
İstanbul Ataşehir ve Güngören'de düzenlenen operasyonda, botoks ve cinsel güç arttırıcı ilaçlarında aralarında bulunduğu piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla ilaç getiren şüphelilere operasyon düzenledi.
PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON 116 BİN 90 LİRA
Ataşehir ve Güngören'de 2 buçuk ay boyunca iki işyerini takibe alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında cinsel güç artırıcı ilaç ve botoks ilaçlarınında bulunduğu piyasa değeri 9 milyon 116 bin 90 lira olan, 100 bin 695 ilaç ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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