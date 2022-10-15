Kaçak ilaçlar Yemen'deki bir hastanede 10 çocuğun ölümüne yol açtı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 10:39

Yemen'de Husilere bağlı el-Mesire televizyonu, Cuma günü Husilerin kontrolündeki sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya dayanarak lösemi hastası 10 çocuğun kaçak ilaç aldıktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Perşembe gecesi yayınlanan açıklamada, aynı ilacı alan dokuz çocuğun da kritik durumda bulunduğu ve konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Yemen'in genelinde yıllardır ilaç, ekipman ve kaynak eksikliği çeken hastanelerde kaçak ilaç kullanımı oldukça yaygın.

Husi isyancıların 2014'te Yemen'in kuzeyinde büyük bölgeleri işgal ederek Suudi-destekli Yemen hükümetini Sana'dan ayrılmaya zorlamasından bu yana, bir Arap ülkesi olan Yemen'de iç savaş devam ediyor.

On binlerce kişinin ölümüne, 4 milyon kişinin yerinden olmasına neden olan savaş, Yemen'i açlık sınırının eşiğine getirdi.