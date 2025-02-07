Ataşehir'de alev alev yanan otomobil tabelaya çarparak durdu
Ataşehir'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobilin sürücüsü araçtan son anda indi. Sürücüsü indikten sonra yokuş aşağı kayan otomobil, trafikteki araçların arasından geçerek reklam tabelasına çarparak durdu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangın, saat 20.04 sıralarında İstanbul Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan 34 AZ 1801 plakalı otomobilin sürücüsü aracından son anda inerek yanmaktan kurtuldu. Sürücüsü indikten sonra yokuş aşağı kaymaya başlayan otomobil, trafikteki araçların arasından geçerek yol kenarındaki reklam tabelasına çarparak durabildi. Trafikteki araçların sürücüleri yanan otomobile çarpmamak için zor anlar yaşarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen otomobil kullanılmaz hale gelirken o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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