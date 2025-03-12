Ataşehir'de AVM'de yangın çıktı
Ataşehir'de bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltılan alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabancı Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde çıktı.
Bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen alışveriş merkezinin çatısının alev alev yandığını görenler İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangında yaralananın olmadığı öğrenildi.
Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
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