Ataşehir’de binanın balkonu çöktü

İstanbul Ataşehir’de iki katlı bir binanın birinci katında bulunan balkonu çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yolda kimsenin olmaması faciayı önledi.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 06:52
Ataşehir’de binanın balkonu çöktü
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Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 3004. Cadde üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki katlı bir binanın birinci katında yer alan dairenin caddeye bakan balkonu bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Balkondan düşen molozlar kaldırıma dağılırken, balkonun çöktüğü anda kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi ile önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya tanık olan yurttaşlardan Emrah Karakuş, "Biz buradan geçiyorduk, balkon çökmüş. Deprem oluyor sandık. Binadan kaynaklı sanırım" dedi.


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