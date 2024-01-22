Bina alevlere teslim oldu: Soruşturma başlatıldı
Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası metruk bina kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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