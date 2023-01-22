Ataşehir'de bir kişi metruk barakada ölü bulundu

İstanbul Ataşehir'de metruk barakada bir kişinin cesedi bulundu. Sağlık ekipleri, cesedin 30'lu yaşlardaki bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

AA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 15:37
Ataşehir'de bir kişi metruk barakada ölü bulundu
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Barbaros Mahallesi Yaman Sokak'taki arsada kağıt toplayıcıların kullandığı metruk barakanın önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 30'lu yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

'UYUŞTURUCU KULLANIYORDU' İDDİASI

Çevredeki yurttaşlar ölen kişinin adını Müslüm olarak bildiklerini, eskiden bu bölgede oturduğunu, zaman zaman buraya gelerek uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Ataşehir Bina ceset

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