Ataşehir’de bir restoran kurşunlandı
İstanbul Ataşehir’deki bir kişi, tartıştığı kişinin restoranına tabancayla ateş etti. Olay yerinde bir süre çalışma yapan emniyet ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Ataşehir Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir restorana müşteri olarak gelen kişi ile restoran sahibi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrası kendisine bıçak çekildiğini iddia eden müşteri, restorandan ayrıldıktan sonra geri gelerek iş yerini kurşunladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde bir süre çalışma yapan emniyet ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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