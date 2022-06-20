Ataşehir'de eczane çalışanlarına saldırı: 'Polisi ararsan seni öldürürüm'
Ataşehir’de annesine yanlış adres verildiği iddiasıyla nöbetçi bir eczaneye giden erkek, çalışanlara saldırdı, ölümle tehdit etti.
İstanbul Ataşehir’de bulunan nöbetçi eczaneye giden bir erkek, eczane çalışanlarına saldırdı. Saldırgan şahıs önce öldürmekle tehdit etti sonra çalışanlara küfürler savurdu.
Annesine verilen eczane adresinin yanlış olduğunu iddia eden şahıs, eczane çalışanlarının sakin olması ve üslubunu düzeltmesi şeklindeki uyarılarının ardından önünde bulunan bilgisayar monitörüne de yumruk attı.
TEHDİT ETTİ, KÜFÜRLER SAVURDU
Kadın bir çalışanın üzerine yürüyen şahıs, kadını, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin" sözleriyle tehdit etti.
Çalışanlara küfür eden şahıs, "Ben haberlerde gördüklerinize benzemem, harbi s.kerim hepinizi" dedi.
Olayın ardından soruşturma başlatıldığı ancak polisin anne ve söz konusu saldırganı evlerinde bulamadığı öğrenildi.
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