Şanlıurfa'da, eczaneye tüfekli saldırı
Şanlıurfa’da bir eczaneye motosikletli 2 kişi, pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırganların motosikletleriyle seyir halindeyken tüfekle ateş etmeleri eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 27 Mayıs öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre eczanenin önüne motosikletle kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Motosikletteki şüphelilerden birisi yanındaki tüfekle eczaneye ateş açtı.
YARALANAN OLMADI
Saldırıda camları kırılan eczanede bulunan 5 kişi kendilerini yere atarak, korumaya çalıştı. Tüfekle ateş açtıktan sonra şüpheliler kaçarken, kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polisler sevk edildi.
Polis, güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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