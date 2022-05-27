Şanlıurfa'da, eczaneye tüfekli saldırı

Şanlıurfa’da bir eczaneye motosikletli 2 kişi, pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırganların motosikletleriyle seyir halindeyken tüfekle ateş etmeleri eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 14:55
Şanlıurfa'da, eczaneye tüfekli saldırı
Abone Ol google-news

Olay, 27 Mayıs öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre eczanenin önüne motosikletle kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Motosikletteki şüphelilerden birisi yanındaki tüfekle eczaneye ateş açtı.

YARALANAN OLMADI

Saldırıda camları kırılan eczanede bulunan 5 kişi kendilerini yere atarak, korumaya çalıştı. Tüfekle ateş açtıktan sonra şüpheliler kaçarken, kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polisler sevk edildi.

Polis, güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Şanlıurfa eczane pompalı tüfek saldırı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler