Ataşehir'de gece kulübünde bodyguard müşteriyi öldürdü

05 Haziran 2022 Pazar, 14:03

Olay saat 05.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Yılmaz ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi.

Dinler ve Yılmaz arasında yaşanan arbedenin ardından Murat Dinler gece kulübüne girdi. İşletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekerek, 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. Bu sırada Dinler'in peşinden gelen bodyguard Emre Yılmaz, iddiaya göre Dinler'e peş peşe ateş etti.

Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Yılmaz ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, Murat Dinler'in cenazesi adli tıp morguna götürüldü.