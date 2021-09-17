The Bodyguard filmi yeniden çekilecek

17 Eylül 2021 Cuma, 16:16

Whitney Houston ve Kevin Costner’ın başrolünde yer aldığı 1992 yapımı The Bodyguard filmi yeniden çekiliyor. Warner Bros’un hazırlıklarına başladığı filmin senaryosunu, Tony adaylığı bulunan Matthew López yazacak.

T24’te yer alan habere göre, gösterildiği yıl dünya çapında 400 milyon dolarlık hasılat elde eden, tüm zamanların en çok satan film müziği albümüne sahip olan, şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen The Bodyguard, eski bir ajanın, ölüm tehdidi içeren mektuplar almasıyla ünlü bir pop yıldızının korumalığını yapmak için görevlendirilmesi ve sonrasında ikili arasında başlayan unutulmaz aşkı konu alıyordu.

OYUNCU KADROSU BELLİ DEĞİL

Filmin yeni versiyonunun başrol oyuncuları henüz açıklanmadı. Ancak başrol kadrosu için Chris Hemsworth ve Tessa Thompson ile Channing Tatum ve Cardi B isimleri ile konuşuluyor.

Lawrence Kasdan‘ın senaryosunu yazdığı orijinal Bodyguard filmiyle birlikte, Whitney Houston’ın I Will Always Love You, I Have Nothing, I’m Every Woman, Queen of the Night gibi şarkıları ikonik hale gelmişti.