The Bodyguard filmi yeniden çekilecek
1992 yılında gişede büyük başarı yakalayan ve Whitney Houston ve Kevin Costner’ın başrollerini paylaştığı ‘The Bodyguard’ filmi, yeniden çekilecek.
Whitney Houston ve Kevin Costner’ın başrolünde yer aldığı
1992 yapımı The Bodyguard filmi yeniden çekiliyor. Warner Bros’un
hazırlıklarına başladığı filmin senaryosunu, Tony adaylığı bulunan Matthew
López yazacak.
T24’te yer alan habere göre, gösterildiği yıl dünya çapında
400 milyon dolarlık hasılat elde eden, tüm zamanların en çok satan film müziği
albümüne sahip olan, şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen The
Bodyguard, eski bir ajanın, ölüm tehdidi içeren mektuplar almasıyla ünlü bir
pop yıldızının korumalığını yapmak için görevlendirilmesi ve sonrasında ikili
arasında başlayan unutulmaz aşkı konu alıyordu.
OYUNCU KADROSU BELLİ DEĞİL
Filmin yeni versiyonunun başrol oyuncuları henüz
açıklanmadı. Ancak başrol kadrosu için Chris Hemsworth ve Tessa Thompson ile
Channing Tatum ve Cardi B isimleri ile konuşuluyor.
Lawrence Kasdan‘ın senaryosunu yazdığı orijinal Bodyguard filmiyle birlikte, Whitney Houston’ın I Will Always Love You, I Have Nothing, I’m Every Woman, Queen of the Night gibi şarkıları ikonik hale gelmişti.
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