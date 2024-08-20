Güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2'si ağır, 6 yaralı
Hakkari'nin Ağaçdibi köyü yakınlarında görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada, 2'si ağır, 6 güvenlik korucusu yaralandı.
Feci kaza, saat 14.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi.
Görevden dönen güvenlik korucularının olduğu Süleyman Adıyaman yönetimindeki 06 EE 5968 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy girişindeki şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada, kendisi de güvenlik korucusu olan Adıyaman ile yanındaki 5 arkadaşı yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112, AFAD, İtfaiye, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan koruculardan 2'sini durumun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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