Ataşehir’de inşaatta yangın paniği

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında şantiyede hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 23:54
Ataşehir’de inşaatta yangın paniği
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Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. 

Çıkan yangında inşaat halindeki binanın ikinci katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Şantiye personelinin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, büyük hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


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