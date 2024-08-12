Ataşehir’de inşaatta yangın paniği
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında şantiyede hasar oluştu.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi.
Çıkan yangında inşaat halindeki binanın ikinci katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Şantiye personelinin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, büyük hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- O cani için karar çıktı!
- Üniversiteliye rant sürgünü
- Şırnak’ta saldırı
- Akademisyenlerin tartışması karakolda bitti
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı