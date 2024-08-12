Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan’a iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin gönderilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 22:02
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderilecek
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangıların söndürülmesine destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin gönderilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 


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