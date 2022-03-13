Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde yangın

Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

DHA
13 Mart 2022 Pazar, 10:39
Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde yangın
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Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde atık kağıt işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 50 kadar kağıt toplayıcının kaldığı konteynerdeki alevleri gören çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi. 



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