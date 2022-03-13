Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde yangın
Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.
Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde atık kağıt işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 50 kadar kağıt toplayıcının kaldığı konteynerdeki alevleri gören çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.
İlgili Haberler
- Atık kağıt işçileri 'barınamıyoruz' nöbetinde!
- Atık kağıt işçilerinin 17 yıla kadar hapsi isteniyor
- İşçilere 'nankörler' diyen Nevzat Aydın'ın açıklamaları tepki çekti
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Genç hemşireden kahreden haber
- İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı
- Bursa'da kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu
- Son 10 yılın en yükseği!
- Kartopu savaşında kan aktı: 6 yaralı 4 gözaltı
- Bodrum yolunda feci olay
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
En Çok Okunan Haberler
- İETT otobüsü kaza yaptı
- İzmit'teki 'dünür cinayetinde' yeni gelişme
- Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin barakaları yandı
- 13 yıl sonra yeniden görüntülendi
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Meteoroloji'den çığ uyarısı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Türkiye'nin en soğuk noktası: Dün gece -27'yi gördü
- İstanbul'da kritik görüşme: Gözler saat 14.00'te
- Hayvan yasası 5 yavru köpeği koruyamadı!