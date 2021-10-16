Atık kağıt işçileri 'barınamıyoruz' nöbetinde!
Ümraniye Dudullu’daki Kadosan Oto Sanayii’nde bulunan depolarına geçtiğimiz haftalarda polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlenmesi sonucu barınma sorunu yaşayan atık kâğıt işçileri nöbete başladı.
İstanbul Valiliği’nin kâğıt toplayıcılığını yasaklaması sonrası Ümraniye Dudullu’daki Kadosan Oto Sanayii’nde bulunan depolarına geçtiğimiz haftalarda polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlenen atık kağıt işçileri barınma sorununa dikkat çekmek için nöbete başladı.
Atık kağıt işçileri #barınamıyoruz nöbetinde!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 15, 2021
Ümraniye Kadosan’da işyerlerine ve kaldıkları yerlere yapılan saldırılar sonrası atık kağıt işçileri de 12 gündür barınamıyor. Yoksuluz, emekçiyiz, öğrenciyiz; barınamayan milyonlarız!#ÇekçeğimeDokunma pic.twitter.com/dedTY19ZT0
İşçiler tarafından yapılan açıklamada, “Ellerimizdeki imkanlarla kurduğumuz işyerlerimiz, evlerimiz yakıldı, yıkıldı. Bizi evsiz bıraktılar. Bizim barınacak bir yerimiz yok! Emekçilerin sesimizi duymasına ihtiyacımız var!” ifadeleri yer aldı.
Atık kağıt işçileri 'barınamıyoruz' nöbetinde: Bizim barınacak bir yerimiz yok. Emekçilerin sesimizi duymasına ihtiyacımız var!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 15, 2021
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Resmi açıklama geldi: Motorin ve benzine büyük zam
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Erdoğan'dan randevu istediler!
- Katliamda 'savcılık kılını kıpırdatmadı'
- Akaryakıt istasyonlarında çift hane hazırlığı
- Zamlar 'minik', benzin pahalı değilmiş!
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'nın acı günü
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- ABD uyardı: Türkiye için savaş nedeni