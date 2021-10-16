Atık kağıt işçileri 'barınamıyoruz' nöbetinde!

Ümraniye Dudullu’daki Kadosan Oto Sanayii’nde bulunan depolarına geçtiğimiz haftalarda polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlenmesi sonucu barınma sorunu yaşayan atık kâğıt işçileri nöbete başladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 01:34
Atık kağıt işçileri 'barınamıyoruz' nöbetinde!
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İstanbul Valiliği’nin kâğıt toplayıcılığını yasaklaması sonrası Ümraniye Dudullu’daki Kadosan Oto Sanayii’nde bulunan depolarına geçtiğimiz haftalarda polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlenen atık kağıt işçileri barınma sorununa dikkat çekmek için nöbete başladı.

İşçiler tarafından yapılan açıklamada, “Ellerimizdeki imkanlarla kurduğumuz işyerlerimiz, evlerimiz yakıldı, yıkıldı. Bizi evsiz bıraktılar. Bizim barınacak bir yerimiz yok! Emekçilerin sesimizi duymasına ihtiyacımız var!” ifadeleri yer aldı.


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