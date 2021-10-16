16 Ekim 2021 Cumartesi, 01:34

İstanbul Valiliği’nin kâğıt toplayıcılığını yasaklaması sonrası Ümraniye Dudullu’daki Kadosan Oto Sanayii’nde bulunan depolarına geçtiğimiz haftalarda polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlenen atık kağıt işçileri barınma sorununa dikkat çekmek için nöbete başladı.

Atık kağıt işçileri #barınamıyoruz nöbetinde!



Ümraniye Kadosan’da işyerlerine ve kaldıkları yerlere yapılan saldırılar sonrası atık kağıt işçileri de 12 gündür barınamıyor. Yoksuluz, emekçiyiz, öğrenciyiz; barınamayan milyonlarız!#ÇekçeğimeDokunma pic.twitter.com/dedTY19ZT0 — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 15, 2021

İşçiler tarafından yapılan açıklamada, “Ellerimizdeki imkanlarla kurduğumuz işyerlerimiz, evlerimiz yakıldı, yıkıldı. Bizi evsiz bıraktılar. Bizim barınacak bir yerimiz yok! Emekçilerin sesimizi duymasına ihtiyacımız var!” ifadeleri yer aldı.