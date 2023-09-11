Bir kişi ölmüştü... Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada 11 gözaltı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:04

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:05

Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki bir gece kulübünde, 7 Eylül'de saat 01.30 sıralarında eğlenmek için gece kulübüne gelen Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılmak istendi.

Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Dışarı çıkan gençler ile güvenlik görevlileri silahlarını çekerek, birbirine ateş etti. Çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K. ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yaralandı.

1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Çağlar B. koşarak uzaklaşırken, yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gökhan Kılıç, hastanede kurtarılmadı. Polis çatışmada kullanılan 3 tabanca ele geçirilirken, kaçan Çağlar B. ekiplerce yakalandı.

MEKAN SAHİBİNE ESKİŞEHİR'DE GÖZALTI

Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik kameralarını inceleyen polis, Yasin K. ve Muhammet Okan K.'yi yaralayan, Gökhan Kılıç'ın ise ölümüne neden olan şüphelinin mekan sahiplerinden A.E. olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Eskişehir'e kaçtığı belirlenen A.E., kendisine yardım ettiği belirlenen 4 kişi ile saklandığı evde gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi de Bursa'da gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan Muhammet Okan K.'nin taburcu edildiği, diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.