Ataşehir’de oto yıkamacıda 'bagaj kapağını sert kapattın' kavgası
İstanbul Ataşehir'de bir oto yıkama dükkanına aracını yıkanması için getiren kadın, araç yıkandıktan sonra bagaj kapağını sert kapatan oto yıkamacı ile kavgaya etmeye başladı. Yıkama parasını vermek istemeyen kadın ve oto yıkamacıya çağırdığı akrabaları ortalığı birbirine kattı.
Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında iddiaya göre, Derya Gökçebaş otomobilinin yıkanması için oto yıkama dükkanına getirdi. Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı.
Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi. Dükkan sahibi Erdem Yıldız ile tartışan Gökçebaş akrabalarını aradı. Oto yıkamaya dükkanına gelen Aydın Gökçebaş ile oto yıkama dükkanı sahibi Erdem Yıldız kavga etmeye başladı.
Silahını çeken Erdem yıldız havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Saldırı sırasında ofisin camları kırıldı. Ofis camlarını kıran Derya Gökçebaş’ın kolundan yaralandı.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi Erdem Yıldız, Derya Gökçebaş ve Aydın Gökçebaş’ı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Öte yandan Kavga görüntüleri çevrede bulunan yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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