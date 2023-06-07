Tartıştığı oto yıkamacıyı göğsünden bıçaklayarak öldürdü!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Alparslan C., tartıştığı oto yıkama sahibi Abdurrahim Bozboğa’yı (33) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardınan kaçan Alparslan C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 07:25
Tartıştığı oto yıkamacıyı göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
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Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında, saat 02.00 sıralarında işyeri sahibi Abdurrahim Bozboğa, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Alparslan C. ile tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Yaşanan tartışma sırasında Alparslan C., Abdurrahim Bozboğa’yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozboğa’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın ardından işyerinde incelemelerde bulundu.

Bozboğa’nınn cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayın ardından kaçan Alparslan C.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


112 Acil Tamirci oto tamirci

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