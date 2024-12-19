Ataşehir’de park kavgası cinayetle sonuçlandı: Esnaf, apartman yöneticisini öldürdü!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:27

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:27

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, esnaf ile apartman yöneticisi arasında yaşanan park kavgası cinayetle sonuçlandı. Olay, Fırın Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Terzi esnafı Sadık U. (68) ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62) arasında uzun süredir devam eden bir tartışma vardı.

Tartışma, cadde üzerinde ilerleyen Eyüp Demirtaş’ın Sadık U. tarafından silahla kasığından ve kafasından vurulmasıyla şiddetli bir hale geldi. Olay sonrası Sadık U., arabasına binerek kaçmaya başladı ancak polis ekipleri kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.





Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Eyüp Demirtaş’ı hastaneye kaldırdı fakat Demirtaş, hastanede yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili delil toplarken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerinde bulunan esnaf Ali Işık, “Mahallemizde yetişen bir arkadaşımızdı, kimseye zararı olmayan bir kişiydi. Kahvaltı yaparken sesi duyduk, çıktık ve yerde yatıyordu. Vuran kişi kaçıyordu, biz polis ekiplerine seslendik ve zanlıyı yakaladılar” şeklinde konuştu.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.