Ataşehir'de silah ticareti operasyonu!
Polis ekipleri 'Suç ve suçluyla mücadele' kapsamında iki işyeri ve bir eve operasyon düzenledi. Silah ticareti yapıldığı tespit edilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 4 ruhsatsız silah, uzun namlulu seri atar otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ataşehir Asayiş Büro ekipleri tarafından 'Suç ve suçluyla mücadele' kapsamında bir işyerine baskın düzenlendi.
Alüminyum cephe sistemleri hizmeti verdiği öğrenilen şirkette, silah ticareti yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri iki işyeri ve bir eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
ATAŞEHİR ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Çalışmaların devamında işyerinin ofisinde gizlenmiş 4 ruhsatsız silah, uzun namlulu seri atar otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Diğer yandan aramalarda 6,4 gram marihuana uyuşturucu bulundu. Poliste daha önceden 3 suç kaydığı olduğu tespit edilen şüpheli A.G. (32) ve E.A. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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