Hatay'da uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: Aranan 5 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 08:52

Güncelleme: 10.01.2025 - 08:54

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda; 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin TL para cezası bulunan A.Y. Dörtyol’da, 2 yıl hapis cezasıyla aranan H.C., 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G., 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. ile 15 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan C.A. Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslardan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.