Kırşehir'de kaçak silah ticareti: 7 gözaltı

Kırşehir'de kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de kaçak silah ticareti: 7 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:43

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden temin ettikleri ruhsatsız silahları, Kırşehir'e getirip satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; T.A., Ü.S., N.K., B.Ö., S.Ş., M.Y. ve N.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 tabanca, pompalı tüfek, 111 fişek, 8 şarjör ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. ve Ü.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Kırşehir #silah ticareti #Operasyon

İlgili Haberler

Adana'da şafak vakti 'ruhsatsız silah ticareti' operasyonu: 15 tutuklama

Adana'da şafak vakti 'ruhsatsız silah ticareti' operasyonu: 15 tutuklama
Ankara'da 'yasadışı silah ticareti' operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da 'yasadışı silah ticareti' operasyonu: 2 gözaltı
11 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör, 82 fişek... Ağrı’da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı

11 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör, 82 fişek... Ağrı’da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler