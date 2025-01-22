Kırşehir'de kaçak silah ticareti: 7 gözaltı
Kırşehir'de kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden temin ettikleri ruhsatsız silahları, Kırşehir'e getirip satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; T.A., Ü.S., N.K., B.Ö., S.Ş., M.Y. ve N.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 tabanca, pompalı tüfek, 111 fişek, 8 şarjör ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. ve Ü.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Kırşehir #silah ticareti #Operasyon
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