Şanlıurfa'da feci kaza: Devrilen otomobildeki bebek öldü

12 Ekim 2022 Çarşamba, 14:24

Mehmet Akkuş yönetimindeki 63 AF 693 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde şarampole devrildi.

KURTARILAMADI

Kazada yaralanan sürücü Akkuş ile araçtaki İbrahim Öztürkler ve 1 yaşındaki Özlem Öztürkler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Özlem bebek, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.