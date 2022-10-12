Şanlıurfa'da feci kaza: Devrilen otomobildeki bebek öldü
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mehmet Akkuş yönetimindeki 63 AF 693 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde şarampole devrildi.
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Kazada yaralanan sürücü Akkuş ile araçtaki İbrahim Öztürkler ve 1 yaşındaki Özlem Öztürkler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Özlem bebek, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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