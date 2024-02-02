İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yakıt tankeri, denizaltı kablolarına zarar verdi

İstanbul Boğazı'ndan 21 Ocak'taki geçişi sırasında demir atan PERİA isimli geminin denizaltı kablolarına zarar verdiği ortaya çıktı. Geminin zarar verdiği Büyükdere - İğneada arasındaki "KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi" ne ait kabloların bu gece onarılacağı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:03
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yakıt tankeri, denizaltı kablolarına zarar verdi
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21 Ocak Pazar günü Rusya’dan İzmir’e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atmış, gemi Kıyı Emniyeti römorkörlerinin çalışmaları sonucu güvenli alana çekilmişti.

Geminin attığı demir çapalarının "KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi" kablolarına zarar verdiği ortaya çıktı. Liberya bayraklı 250 metre uzunluğundaki PERİA isimli yakıt tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında demir atması sonucu çapalarının takılarak zarar verdiği, ulusal ve uluslararası ses, data ve internet trafiğini taşıyan Büyükdere - İğneada arasındaki "KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi" kablolarının bu gece onarılacağı öğrenildi.

ANTONIO MEUCCI isimli kablo tamir gemisi tarafından yapılacak onarım çalışmalarının bu gece saat 02.00’de başlaması bekleniyor.


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