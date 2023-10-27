Atatürk adının kaldırılmasını istemişlerdi: Cumhuriyet, resmi yetkililerden son durumu öğrendi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 14:56

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:26

Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, Van Atatürk Şehir Stadyumu’na stadyumun sponsor firmasının sahibi olan Veysel Ürüm'ün adının verilmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Kıyak, stadyumun adının Veysel Ürüm Şehir Stadyumu olarak değiştirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Aynı zamanda 'aşiret lideri' olarak da bilinen Ürüm'ün adının stada verilmek istenmesi tepkilere yol açarken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise, isim değişikliğini talepleri olduğunu doğrularken, ancak bunun mümkün olmayacağı herkes tarafından bilinmesi istendi.

Yerel bir TV kanalında Van Atatürk şehir stadına yönelik yaptığı açıklamada bulunan Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak stadın yenilenmesi ve adının değiştirilmesi girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Kıyak, kulübe sponsor olan ve son genel seçimde AKP'den Van Milletvekili aday adayı olan Vafa Grup A.Ş yönetim kurulu başkanı Veysel Ürüm’ün adının verilmesi için başvurularda bulunduklarını söyledi.

Kıyak yaptığı açıklamada “Veysel Ürüm, Vanspor için önemli bir değerdir. Kendisinin rızasını aldık. İmzalar atıldı, anlaşmalar yapıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile de görüştük. Bakanlıktan onay bekliyoruz. İnşallah 2023-2024 sezonunda Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun adı Veysel Ürüm Şehir Stadyumu olarak değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir ise, Vanspor FK yönetiminin böyle bir taleplerinin olduğunu ancak isim değişikliğinin mümkün olmayacağını belirterek şunları söyledi.

“Yapılan açıklama talihsiz bir açıklamadır. Stadın isminin değişmeyecek bunu net olarak söylüyorum. İsim değişikliği talepleri oldu. Bizde Bakanlığımıza gönderdik. Tüm spor kulüplerinde bu yaşanıyor.

Sponsorların isim hakları hakkında talepleri olur Sponsorluk Yasası'nda bu vardır. Ancak sahanın tamamı kulübe ait olursa ancak bu isim değişikliği kabul edilir. Burada ise yüzde 75 kulübün, geri kalan yüzde 25 hak ise Gençlik ve Spor Bakanlığına aittir”

Van Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Umut Taciroğlu “Atatürk isminin kaldırmasına yönelik açıklama yapanları kınıyoruz. Bize bu ülkeyi ve Cumhuriyeti armağan eden ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atamıza bu şekilde çirkin açıklamaların yapılmasını kabul etmiyoruz. Atatürk’ün ismi parayla silinmez. Parayla değiştirilmez. Bunu herkes iyi bilsin” dedi.