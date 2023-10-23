Van'da 'terör' operasyonu!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 09:38

Güncelleme: 23.10.2023 - 09:38

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.