Atatürk anketi yeniden gündemde: 'Halk Gazi’nin kıymetini biliyor'

MetroPOLL Araştırma'nın yurttaşlara sorduğu, "Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" anketi yeniden gündem oldu. MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, "Politikacılar farklı düşünseler de halk Gazi’nin kıymetini biliyor" sözleri ile paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 00:27
Atatürk anketi yeniden gündemde: 'Halk Gazi’nin kıymetini biliyor'
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MetroPOLL, 2023 ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir kamuoyu araştırması gerçekleştirmişti. Araştırmanın sonuçlarını MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından paylaştı.

Yurttaşlara, "Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusu yöneltilmişti.

Ankete katılımcıların yüzde 86,4'ü "evet" demişti.

Öte yandan farklı siyasi partilerin destekçilerine de aynı soru sorulmuş ve partilere göre cevaplarına yer verilmişti. 

Özer Sencar'ın paylaşımı:

 


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