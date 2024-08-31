Atatürk anketi yeniden gündemde: 'Halk Gazi’nin kıymetini biliyor'

Yayınlanma: 31.08.2024 - 00:27

Güncelleme: 31.08.2024 - 00:31

MetroPOLL, 2023 ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir kamuoyu araştırması gerçekleştirmişti. Araştırmanın sonuçlarını MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından paylaştı.

Yurttaşlara, "Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusu yöneltilmişti.

Ankete katılımcıların yüzde 86,4'ü "evet" demişti.

Öte yandan farklı siyasi partilerin destekçilerine de aynı soru sorulmuş ve partilere göre cevaplarına yer verilmişti.

Özer Sencar'ın paylaşımı: