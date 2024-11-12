Kızıl Goncalar'da 'Atatürk' sahnesi gündem oldu: 'Mustafa Kemal bir fikir adamıdır!'
Hemen her bölümüyle gündem olan Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Doktor Levent damga vurdu. Levent'in yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler büyük beğeni topladı. 'Mustafa Kemal bir fikir adamıdır!' sözleri sosyal medyada paylaşıldı.
NOW TV ekranlarının sevilen yapımı Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. İlk sezonuyla RTÜK engeline takılan dizi, büyük bir izleyici kitlesi elde etmesiyle birlikte ekranlardaki yerini sağlamlaştırmış oldu.
Hemen her bölümüyle gündem olan dizinin son bölümüne Levent damga vurdu. Levent'in 'Atatürk' konuşması büyük alkış aldı.
"MUSTAFA KEMAL BİR FİKİR ADAMIDIR"
Doktor Levent'in yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
'Mustafa Kemal bir fikir adamıdır!' sözleri sosyal medyada paylaşıldı.
İşte dizinin gündem olan o sahnesi:
“Bu topraklarda yaşayan herkes bu kimlikle gurur duysun diye uğraştı.”— Kızıl Goncalar (@Kizil_goncalar) November 11, 2024
#KızılGoncalar yeni bölümüyle @nowtvturkiye'de devam ediyor.
NOW'daki ekran yayınını kaçıranlar için tüm bölümler Disney+'ta! @DisneyPlusTR pic.twitter.com/plpv5W1fLY
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