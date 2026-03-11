Atatürk Evi, ‘korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescillendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Havza’da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün konakladığı müze haline getirilen “Atatürk Evi”nin “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine karar verdi. Böylece tarihi konut resmi olarak koruma altına alınmış oldu. Karar, Havza ilçesine bağlı Karaçgeçmiş Mahallesi’nde bulunan bir konut için yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda alındı.

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu yapının geleneksel kırsal mimari özellikler taşıdığı, bölgesel ve estetik değerler açısından önemli niteliklere sahip olduğu belirtildi.

Kurul kararında ayrıca tarihi yapının onarımı için hazırlanacak rölöve ve restorasyon projelerinin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulması gerektiği belirtildi. Projelerin onaylanmasının ardından yapının restorasyon sürecinin başlayabileceği ifade edildi.