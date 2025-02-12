Atatürk Evi önünde teğmenlere destek
Chp İstanbul Gençlik Kolları, beş teğmen ile üç komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesine tepki göstermek için Şişli’deki Atatürk Evi önünde önceki gün eylem yaptı.
“Türkiye laiktir laik kalacak” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarının atıldığı eylemde, CHP İstanbul Gençlik Kolları adına basın açıklamasını il sekreteri Büşra Çakır okudu.
Açıklamada, “Asla unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda hiç kaybetmedi, kaybetmez” dendi. Çakır açıklamasında, TSK bünyesinde Atatürk’e bağlılığın suç olamayacağına vurgu yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren’e büyük saygısızlık!
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- 'Sucuk' yerine at ve eşek eti yedirmişler!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'