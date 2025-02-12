Atatürk Evi önünde teğmenlere destek

Chp İstanbul Gençlik Kolları, beş teğmen ile üç komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesine tepki göstermek için Şişli’deki Atatürk Evi önünde önceki gün eylem yaptı.

Atatürk Evi önünde teğmenlere destek
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Mert Öner
Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

“Türkiye laiktir laik kalacak” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarının atıldığı eylemde, CHP İstanbul Gençlik Kolları adına basın açıklamasını il sekreteri Büşra Çakır okudu.

Açıklamada, “Asla unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda hiç kaybetmedi, kaybetmez” dendi. Çakır açıklamasında, TSK bünyesinde Atatürk’e bağlılığın suç olamayacağına vurgu yaptı.


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