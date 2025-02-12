Atatürk Evi önünde teğmenlere destek

Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 04:01

“Türkiye laiktir laik kalacak” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarının atıldığı eylemde, CHP İstanbul Gençlik Kolları adına basın açıklamasını il sekreteri Büşra Çakır okudu.

Açıklamada, “Asla unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda hiç kaybetmedi, kaybetmez” dendi. Çakır açıklamasında, TSK bünyesinde Atatürk’e bağlılığın suç olamayacağına vurgu yaptı.