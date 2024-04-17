Atatürk Evi’nin restorasyonu tamamlandı
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Kemal Atatürk’ün Sakarya Meydan Savaşı’nı savaşı sevk ve idare ettiği, Ankara, Haymana’da bulunan Atatürk Evi’nin restorasyonu tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Haymana’da bir süre konaklayarak savaşı sevk ve idare ettiği Atatürk Evi’nin restorasyon çalışmasını tamamladı.
20. YÜZYILIN BAŞINDA İNŞA EDİLDİ
Bir giriş bir de oturma bölümü olmak üzere iki odalı olan ve savaştan kalan şarapnel parçaları ve eski eşyalarla donatılmış yapı 20. yüzyılın başında inşa edildi. Haymana’nın Çalış Mahallesi’nde bulunan yapı Polatlı ve Haymana ilçesi sınırları içerisinde gerçekleşmiş olan Sakarya Meydan Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanıldı.
MALİYETİ 2 MİLYON 700 BİN LİRA
Çalışmanın bittiğini ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sakarya Meydan Muharebesi esnasında, Haymana’da bir süre konaklayarak savaşı sevk ve idare ettiği Atatürk Evi’nin restorasyon çalışmasını tamamladık" sözleriyle duyurdu. Bin dört yüz metrekarelik alanda yapılan ve geçen yılın haziran ayında başlatılan Atatürk Evi restorasyon, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının maliyeti 2 milyon 700 bin TL olarak açıklanmıştı.
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