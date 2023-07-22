Atatürk heykeline balyozlu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 19:03

Güncelleme: 22.07.2023 - 19:03

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarıldı.

Gözaltına alınan ve 11 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

BALYOZLU SALDIRI KAMERADA

Tepkilere neden olan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüde; şüphelinin elindeki balyozla anıtın bacaklarının ön ve arka kısmına defalarca vurduğu, ardından bir süre de heykel önünde oturduğu yer aldı.