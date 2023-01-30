Samsun'da Atatürk heykelinin bakımsızlığı tepki çekti

Samsun’da Tütün İskelesi’ndeki Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerindeki kuş pisliklerinin temizlenmemesine yurttaşlar tepki gösterdi.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00
Samsun'da Atatürk heykelinin bakımsızlığı tepki çekti
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Samsun’da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Antlaşması’nın 100. yıldönümü anısına Kurtuluş Yolu Tütün İskelesi’nde Karanfil Töreni düzenlendi.

Tütün İskelesi’ndeki Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinin kuş pislikleri altında olduğu görüldü.

Mübadiller, Karanfil Töreni için bir ay önce başvuru yaptıklarını belirtti. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl gerekli temizliği gerçekleştirmediğini belirten mübadiller, belediye yönetimine tepki gösterdi.


Atatürk Samsun HEYKEL

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