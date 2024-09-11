Atatürk heykeline taşlı saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline taşlı saldırıda bulunan Canan B., gözaltına alındı. Valilik, saldırganın psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğunu ve zaman zaman hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline saat 20.50 sıralarında bir kadın tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.
Saldırıyı görenler, Canan B.’ye tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan Canan B., emniyete götürüldü.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. 'Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline zarar vermeye çalışan şahıs hakkında basın açıklaması' başlığını taşıyan valilik açıklamasında şöyle denildi:
"İlimiz Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline; 10 Eylül 2024 Salı günü saat 20.50 sıralarında C.B. isimli şahıs zarar vermeye çalışmıştır. Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."
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