Bütün mesele Atatürk!

10 Eylül 2024 Salı

20 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ilk dersin adını şöyle koydu:

Çanakkale’den Gazze’ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi!

Eğer okullar 9 Eylül günü açılıyorsa, ilk ders de tarih olacaksa, konusu ne olabilir?

Bu soruyu bir öğretmen ilkokul öğrencisine sorsa, minicik ellerini kaldırır, yanıttan emin olmanın sevinciyle haykırır:

-9 Eylül Kurtuluş Savaşı’mızın zaferle sonuçlanması ve İzmir’in işgalden kurtarılması öğretmenimmm!

Bakanlık 9 Eylül’de, o günün anlamını ders konusu yapmak yerine iktidarın uzun süredir partisinin siyasal bir söyleme dönüştürdüğü alanı seçti.

Yeni müfredatın adını AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” sloganı ile birleştiren elbette bunu da yapar!

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İlk dersin içeriğini bir önyargı ile eleştirmek yerine, derse biz de girelim, dinleyelim, ondan sonra yorum ve gözlemlerimizi yazalım diye düşündük.

Çağın iletişim gücüyle 12 dakikalık derse doğal olarak herkes ulaşabiliyor. Elimize kâğıdı kalemi aldık, not tutarak dinledik.

İlk dört dakika Çanakkale’yi savaş bölgesindeki anıtlar ve şehitlikler etrafında anlatıyor. Çanakkale’yi, Türk, Kürt, Çerkez, Arap bütün milletler olarak kazandığımız vurgulanıyor. Dördüncü dakikadan sonra iki dakika kadar İstiklal Savaşı işleniyor.

Çanakkale’de Mustafa Kemal yok!

Usulen de olsa bir cümlede geçmiştir, biz atlamışızdır, diye düşündük. Yeniden başa sardık. Daha dikkatli dinledik, yok. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı’nda bulunmamış!

Beşinci dakikada İstiklal Savaşı anlatılırken şu ifadeyi lütfetmişler:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan zaferler...”

Konuyu hiç bilmeyen bir kişi dinlese şöyle anlar:

Atatürk başkomutan olarak atandı! Zaferin unsurlarından biriydi!

Altıncı dakikada 15 Temmuz’daki milletin direnişine geçiliyor.

Yedinci dakikada Gazze başlıyor. Hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği soykırımın bütün dünyanın gözü önünde vahşice sürdürüldüğü anlatılıyor. Gazze’nin bugünkü Çanakkale olduğunun altı birkaç kez çiziliyor.

Daha önce Kuvayı Milliye ile bir tuttukları Gazze’yi, şimdi Çanakkale ile eşitliyorlar.

Adım adım küçülen Filistin devletinden elde Batı Şeria ve Gazze kaldı. Her şey bir yana eğer Filistin halkına Kuvayı Milliye’yi örnek alması önerilecekse Gazze’nin ayrı bir devletmiş gibi ders konusu yapılmaması, birliği sağlamanın önerilmesi gerekirdi.

Dersten anlıyoruz ki dert bu değil!

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Okulların açılışındaki ilk dersten teğmenlerin yemin törenine kadar son günlerin tartışma konularına bakınca işin özü şu:

Bütün mesele Atatürk!

AKP iktidarının ilk günlerinden bu yana her fırsatta Cumhuriyetin iktisadi, sosyal, kültürel, demokratik bütün birikiminin ortadan kaldırılması için sistemli bir çaba harcanıyor.

Kabul etmek gerekir ki hayli yol alındı.

Limanlardan fabrikalara pek çok değer satıldı ya da kapatıldı.

Eğitimin içi büyük ölçüde boşaltıldı.

Kadın erkek eşitliğinden hukuk güvenliğine kadar insani gelişmişlik değerlerinde alt sıralara inildi.

Demokrasinin ayakları olan kurumların ya içi boşaltıldı ya ortadan kaldırıldı.

Ancak bunların yerine millet katında kabul görecek bir sistem koyamadılar.

Atatürk’le girdikleri her savaşı kaybediyorlar.

Devleti büyük ölçüde değiştirdiler ama milleti istedikleri gibi değiştiremediler. O yüzden ithal millet çözümü arıyorlar!

Bütün mesele Atatürk!

Ve Atatürk savaşları kazanmaya devam ediyor!

