Eskişehir'de sulama göletinde acı olay... 17 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren İbrahim Can Karaçam (17) hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yeşilyurt Güney Mahallesi'nde serinlemek için sulama göletine giren İbrahim Can Karaçam kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD dalgıçları suya girerek İbrahim Can Karaçam’ın cenazesine ulaştı.
Karaçam’ın cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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